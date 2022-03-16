Загалом представники Рейнджерс планують пожертвувати щонайменше 72 000 фунтів стерлінгів на підтримку України після вторгнення Росії.

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Пожертви доповнять внесок у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів, внесений благодійним фондом клубу на початку березня.

Селтік також пообіцяв підтримку, пожертвувавши 10 000 фунтів стерлінгів на допомогу українським біженцям.

Тим часом Футбольна асоціація Шотландії використовує товариську гру з Польщею в березні, щоб зібрати кошти для ЮНІСЕФ.

Гра відбудеться на "Хемпден-парку", у четвер, 24 березня. Замість перенесеного півфіналу плей-офф чемпіонату світу з футболу Шотландії проти України. 10 фунтів стерлінгів з кожного проданого квитка буде передано на благодійність.

Конфлікт завдає великої шкоди багатьом людям, які втрачають близьких, тікають із дому та намагаються знайти безпечне місце.

– сказав головний тренер Рейнджерс Джованні ван Бронкхорст

"Ми сподіваємося, що пожертвуючи частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо відіграти невелику роль у великих зусиллях за допомогою людей, які найбільше постраждали", – додав він.