Виталий Миколенко получил повреждение в преддверии матча с Шотландией
Источник:УАФ
Защитнику Эвертона дали день отдыха из-за травмы. За день до игры врачи решат, готов ли Виталий сыграть.
Уже в среду национальная сборная Украины возобновит свои выступления в Лиге наций 2022-2023. Соперником команды Александра Петракова станет сборная Шотландии.
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В понедельник "сине-желтые" прилетели в Глазго, где их встретили игроки-легионеры. Игроки провели тренировки на поле клуба Патрик Тисл.
Однако участие в нем не принял Виталий Миколенко. Игрок получил повреждение в матче Эвертон - Вест Хэм и врачи решили дать защитнику день отдыха.
Состав игроков, прибывших в Глазго:
Защитники: Александр Караваев (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Александр Тимчик (Динамо), Сергей Кривцов (Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Тарас Качараба (Славия), Богдан Михайличенко (Шахтер).
Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Пихаленок (Днепр-1), Михаил Мудрик (Шахтер), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо), Виктор Цыганков (Динамо) ), Александр Зубков (Шахтер).
Нападающие: Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1).
Во вторник медицинский штаб команды проведет обследование защитника и определит состояние его готовности. На июнь у "сине-желтых" запланировано три спарринга в Лиге наций:
- 21 сентября. Шотландия – Украина
- 24 сентября. Армения – Украина
- 27 сентября. Украина – Шотландия
Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Соболе, Шапаренко, Попове и Корниенко.Положение в группе. Украина лидирует в своей группе в Лиге. Команда Петракова набрала 7 очков в трех играх и опережает Шотландию на один балл. У Ирландии – 4 очка, у Армении – 3.