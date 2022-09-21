Украина разгромно уступила Шотландии в матче Лиги наций

Сборная Украины сыграла матч Лиги наций против Шотландии. Команда пропустила три гола и проиграла этот матч.

Шотландия – Украина 3:0

Голы: МакГинн, 70, Дайкс, 80, 87

Это был второй матч между сборными Шотландии и Украины в 2022 году. В предыдущий раз украинцы победили соперника в плей-офф квалификации ЧМ-2022. В этот раз им пришлось сыграть матч Лиги наций.

В предыдущем матче между командами голом отличился Артем Довбык. В этот раз главный тренер сборной Украины Александр Петраков доверил ему место в старте. Но, забегая вперед, забить ему в этот раз не удалось.

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Первый там прошел в постоянных скорых атаках. Украина возлагала немало надежд на скорость Михаила Мудрика. И вингер неоднократно пытался убегать по левому флангу.

Шотландцы на это отвечали своими опасными моментами. Но им тоже не удалось забить. Весьма уверенно в воротах действовал Анатолий Трубин.

Один из таких опасных моментов произошел уже в конце первого тайма. Че Адамс сумел продавить Николая Матвиенко. И выходил на свободное пространство. И Валерий Бондарь решил просто сбить соперника силовым приемом. Повезло, что рядом был Александр Караваев. В противном случае Бондарь за свой фол мог получить красную карточку. Так все обошлось только желтой карточкой.

Во втором тайме хозяева поля начали еще больше давить на нашу оборону. Моменты возникали один за другим. Так, на 63-й минуте Адамс сумел сначала попасть в перекладину, пробивая головой. А после этого в той же атаке пробить опасно низом. На этот раз Трубин ногами остановил мяч.

Но на 70-й минуте оборона Украины таки "дала трещину". Мяч отлетел к МакГинну, и тот пробил в нижний угол ворот.

На 76-й минуте на поле вышел Линдон Дайкс. И до конца матча оформил дубль, забив два идентичных гола. На 80-й минуте он забил ударом головой после подачи с углового.

На 87-й минуте он сделал все то же.

Украинцы же во втором тайме только раз пробили по воротам соперника. И то мимо рамки ворот.

Украина проигрывает и опускается на второе место в турнирной таблице. Теперь 24 сентября наша команда сыграет против Армении в Ереване. А 27 сентября украинцы могут взять реванш в Шотландии, сыграв с ними в Кракове.