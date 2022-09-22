Петраков поддержал травмированного игрока Шотландии прямо во время матча: мощное фото

Шотландия взяла реванш у Украины за болезненное поражение в полуфинале квалификации на ЧМ-2022. Хозяева даже после потери основного защитника смогли забить три гола в ворота Анатолия Трубина.

Сильный поступок украинского тренера

Уже на 26-й минуте встречи Стив Кларк был вынужден заменить. Натан Паттерсон получил травму в одном из игровых эпизодов. Защитник Эвертона сам покинул поле, а уже за пределами поля футболиста положили на носилки и отправили в больницу, пишет 24 канал.

К матчу Еще ничего не потеряно, – Петраков не теряет надежды вернуть лидерство в группе Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был весь в игре, но из солидарности решил поддержать травмированного игрока Шотландии. Украинец подбежал к носилкам и пожал руку Паттерсону. Трогательный момент, который заслуживает аплодисменты фанатов обеих сборных.



Петраков поддержал травмированного Паттерсона / Коллаж по инстаграмме zbirna.ua

Интересно, что из-за повреждения участие в матче не смог принять левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. В преддверии поединка фланговый защитник в шутку назвал виновника своей травмы. Им оказался как раз защитник Шотландии Паттерсон. Миколенко рассказывал, что травмировался именно после передачи Натана еще в игре за Эвертон против Вест Хэма.

Украина провалила второй тайм и получила в свои ворота три гола. Зато не убила ни одного. В итоге – 3:0, разгромная победа Шотландии. Матч-реванш в Лиге наций состоится 27 сентября в Кракове. Пока команда Петракова пропустила на первое место в группе шотландцев, сама же занимает вторую позицию.

Следующий поединок сборная Украины проведет 24 сентября на выезде против Армении (начало в 16:00 по Киеву).