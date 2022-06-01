Шотландия – Украина: известно, в какой форме сыграют команды в полуфинале отбора ЧМ-2022

1 июня 2022 , 15:15
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Источник:

УАФ

Сборная Украины 1 июня сыграет с командой Шотландии в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022. Победитель этого противостояния сыграет с Уэльсом, где разыграют путевку на мировое первенство.

Сборные выбрали цвета, в которых будут выступать 1 июня.

Стало известно, в какой форме играют Украина и Шотландия в полуфинале отбора ЧМ-2022. Национальная команда выйдет на поле в желтом комплекте игровой формы, голкипер – в салате.

До теми Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії


Форма сборной Украины / Фото УАФ

Шотландцы сыграют в синей форме, вратарь – в оранжевой.


Форма сборной Шотландии / Фото УАФ

Обратите внимание! Матч Украина – Шотландия состоится в среду, 1 июня. Начало игры в 21:45. Чтобы попасть на ЧМ-2022, "сине-желтым" нужно обыграть не только шотландцев, но и сборную Уэльса (5 июня).

Главный тренер национальной команды Александр Петраков определился с заявкой сборной Украины на матч против Шотландии. Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в список избранных не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.

Шотландия – Украина: главное о матче

  • Национальная команда 31 мая прибыла в Глазго. Именно на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Украины обыграла сборную Швеции на Евро-2020.
  • В преддверии матча Шотландия – Украина состоялась пресс-конференция с участием главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова и игрока национальной команды Александра Зинченко.
  • Наставник рассказал о сложностях подготовки, а именно – настройке футболистов на игру. Поскольку каждый из футболистов озабочен ситуацией в своей стране.
  • Петраков оценил подготовку своих подопечных к важному матчу. Он назвал поединок против Шотландии самым важным в его жизни.
  • Александр Зинченко во время пресс-конференции не сдержал эмоций, когда говорил о войне в своей родной стране.
  • Сборная Украины тренировалась к матчу против шотландцев в словенском Брдо.
Автор: Дарина Жданович