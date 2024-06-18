Борьба группы "А": где смотреть матч Шотландия –Швейцария на Евро-2024

В среду, 19 июня, состоится шестой игровой день на Евро-2024. В крайнем матче встретятся сборные Шотландии и Швейцарии.

В конце шестого игрового дня будут бороться Шотландия и Швейцария. Матч состоится в Кельне на "Рейн Энерги Штадион", пишет 24 канал.

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Кто будет транслировать матч Шотландия – Швейцария

Для обеих команд этот матч станет вторым на нынешнем Евро. Шотландия начала свои выступления не слишком удачно. В матче-открытии Евро-2024 против Германии команда потерпела разгромное поражение. Игра закончилась со счетом 5:1 и Шотландия опустилась на последнее место в Группе "А".

А вот Швейцария начала выступления на Евро-2024 с победы. Команда одолела Венгрию в упорной борьбе. Матч закончился со счетом 1:3 и Швейцария занимает почетное второе место в группе.

Матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с опасными моментами и голами встречи.

Отметим, что также часть поединков Евро-2024 по футболу будет транслировать Общественное. Впрочем, матч Шотландия – Швейцария не попал в список матчей, который будет доступен на региональных каналах.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00.

Отметим, что 19 июня состоятся также матчи Хорватия – Албания (16:00) и Германия – Венгрия (19:00).