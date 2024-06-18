Наприкінці шостого ігрового дня боротимуться Шотландія та Швейцарія. Матч відбудеться у Кельні на "Рейн Енергі Штадіон", пише 24 канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто транслюватиме матч Шотландія – Швейцарія

Для обох команд цей матч стане другим на цьогорічному Євро. Шотландія розпочала свої виступи не надто вдало. У матчі-відкритті Євро-2024 проти Німеччини команда зазнала розгромної поразки. Гра закінчилася з рахунком 5:1 і Шотландія опустилася на останнє місце в Групі "А".

А от Швейцарія розпочала виступи на Євро-2024 з перемоги. Команда здолала Угорщину у запеклій боротьбі. Матч закінчився з рахунком 1:3 і Швейцарія посідає почесне друге місце в групі.

Матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Зазначимо, що також частину поєдинків Євро-2024 з футболу транслюватиме Суспільне. Утім, матч Шотландія – Швейцарія не потрапив до списку матчів, який буде доступний на регіональних каналах.

Зверніть увагу! Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 22:00.

Відзначимо, що 19 червня відбудуться також матчі Хорватія – Албанія (16:00) та Німеччина – Угорщина (19:00).