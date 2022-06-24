Шотландия разбила Украину, "сине-желтые" потеряли шансы уехать на ЧМ-2023

Женская сборная Украины по футболу 24 июня впервые за долгое время сыграла матч квалификации ЧМ-2023. "Сине-желтые" уступила Шотландии.

Украина – Шотландия 0:4

Голы: Вер, 9, Катберт, 17, Томас, 20, 43

До этого поединка украинская сборная провела уже четыре матча. "Сине-желтые" завоевали 4 очка (одна победа, одно мировое и два поражения). Подопечные Луиса Кортеса идут четвёртыми среди пяти сборных.

Шотландские футболистки за 6 встреч завоевали 10 пунктов. Благодаря такому результату соперник Украины идет на втором месте в группе, уступая только лидеру Испании.

Предыдущая встреча в 2021 году между сборными закончилась ничьей 1:1. В составе Украины забила Роксолана Кравчук, пишет 24 канал.

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Наши девушки вышли на футбольное поле с сине-желтыми флагами и исполнили гимн Украины. Рэйчел Корси вывела шотландскую сборную с сине-желтой капитанской повязкой.

Кто-то из украинок сыграл рукой в ​​собственной штрафной, но судья назначила штрафной в пользу хозяйок. "Сине-желтые" стремительно выбежали в атаку, Овдийчук отдала на Кравчук. Роксоляна классно подала с фланга, но Козлова, ставшей адресаткой передачи, пробила выше ворот.

Сборные активно начали поединок.

На 9-й минуте гости заработали право на пенальти после очень спорного решения арбитрине. Корсун первой была на мяче и чисто выбила его из-под ног покровительницы. Судья почему-то указала на 11 метров. Голкипер Украины Самсон была близка, чтобы парировать выстрел и даже прикоснулась к мячу после удара Вир – 0:1.

Матч судила арбитринка Лаос. Эта фамилия хорошо знакома украинским болельщикам. Судья с такой же фамилией не поставил пенальти на Андрея Ярмоленко.

Козлова высоко пошла в прессинг, заставила ошибиться шотландок. Мяч оказался в ногах Петя, но Анна из-за пределов штрафной пробила прямо по центру ворот, где стояла голкиперка гостей.

На 17-й минуте Апанащено не смогла выбить мяч в борьбе с Катберт, которая вышла один на один с украинской вратарью и легко удвоила преимущество – 0:2.

Кравец едва не срезала мяч в свои ворота после прострела с фланга. После подач из углового Козлова недоиграла до конца с попечительницей и позволила Томас забить третий гол Шотландии в матче – 0:3.

Гол в раздевалку забили гости. Томас головой направила мяч за воротничок Самсон после подачи с углового – 0:4.

С дальней дистанции к мячу приложилась Глущенко, но шотландская голкиперша вытащила мяч из-под перекладины. Украинки во втором тайме не выглядели интересно в атаке. Замены тоже не перевернули игру с ног на голову.

К сожалению, уступаем 0:4. "Сине-желтые" упускают все шансы на выход на ЧМ-2023.

Шотландия с 13 пунктами продолжает идти по второй в группе В.

Украина остается четвертой с 4 очками. Отставание от Венгрии в 5 баллов сохранилось.

Следующий матч женская сборная Украины сыграет 28 июня. Соперником станет Венгрия.