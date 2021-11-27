Шотландия на последних минутах матча отобрала победу у сборной Украины по футболу

Женская сборная Украины провела свой первый поединок под руководством испанского тренера Луиса Кортеса. В третьем матче отбора на женский чемпионат мира по футболу сборная Украины сыграла вничью (1:1) с Шотландией.

Шотландия – Украина 1:1

Голы: Харрисон, 93 – Кравчук, 22

Смотрите также Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира

Единственный мяч сборной Украины забила полузащитница харьковского Жилстрой-2 Роксолана Кравчук на 22-й минуте.

Для 24-летней футболистки этот мяч стал первым за сине-желтую команду. Во второй половине встречи украинки не сумели сохранить трехочковый результат. Отличилась Эбигейл Харрисон – футболистка Бристоль Сити. Финальный свисток подвел итог под ничьей 1:1.

Результат позволил "сине-желтым" набрать четыре очка и закрепиться на третьем месте отборочной группы В, имея одну игру в запасе. На первом месте – Испания (12), на втором – Шотландия (10). Отметим, что в следующем матче сборная Украины сыграет против Венгрии 30 ноября.