Чемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер скончался в возрасте 29 лет

Выдающийся канадский легкоатлет Шон Барбер ушел в потусторонний мир. В последнее время чемпион мира по прыжкам с шестом имел проблемы со здоровьем.

В среду, 17 января, в собственном доме в Кингвуде (штат Техас, США) скончался канадский легкоатлет Шон Барбер. Спортсмену было всего 29 лет.

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Причины смерти Барбера не сообщаются. Известно, что у него были определенные проблемы со здоровьем и умер от осложнений.

Агент спортсмена Пол Дойл прокомментировал трагическое событие.

Больше, чем просто невероятный спортсмен, Шон был человек с добрым сердцем, который всегда ставил других впереди себя. Потерять такого хорошего человека в таком молодом возрасте – это трагедия,

– сказал Дойл.

Соболезнование друзьям и семье Барбера выразила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

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