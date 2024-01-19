Чемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер скончался в возрасте 29 лет
Источник:AP
Выдающийся канадский легкоатлет Шон Барбер ушел в потусторонний мир. В последнее время чемпион мира по прыжкам с шестом имел проблемы со здоровьем.
В среду, 17 января, в собственном доме в Кингвуде (штат Техас, США) скончался канадский легкоатлет Шон Барбер. Спортсмену было всего 29 лет.
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Причины смерти Барбера не сообщаются. Известно, что у него были определенные проблемы со здоровьем и умер от осложнений.
Агент спортсмена Пол Дойл прокомментировал трагическое событие.
Больше, чем просто невероятный спортсмен, Шон был человек с добрым сердцем, который всегда ставил других впереди себя. Потерять такого хорошего человека в таком молодом возрасте – это трагедия,
– сказал Дойл.
Соболезнование друзьям и семье Барбера выразила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
Что известно о чемпионе мира и рекордсмене
- Шон Барбер родился 27 мая 1994 года, родился в американском Нью-Мексико. С раннего детства начал заниматься спортом, поскольку его отец был известным прыгуном с шестом и представлял Канаду на ЧМ-1983.
- В 2015 году Барбер выиграл Панамериканские игры в Торонто. В том же году стал чемпионом мира по прыжкам с шестом (результат – 5,90 метра). Он стал первым канадцем, выигравшим мировое первенство в этой дисциплине.
- Являлся одним из фаворитов Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако в финале занял лишь 10 место с результатом 5,50 метра. После Игр стало известно, что перед соревнованиями Барбер сдал положительный тест на кокаин, но избежал дисквалификации, поскольку употребление было непреднамеренным.
- Личные рекорды Шона: на открытом воздухе – 5,93 метра (лучший результат в истории Канады) и 6,00 метра в помещении.
- В последний раз он принимал участие в соревнованиях в сезоне 2020 года в закрытых помещениях, заняв четвертое место в Котбусе.
- В 2017 году сделал каминг-аут как гей.
- У Барбера осталась мать Энн, отец Джордж и брат Дэвид.