У середу, 17 січня, у власному будинку в Кінгвуді (штат Техас, США) помер канадський легкоатлет Шон Барбер. Спортсмену було лише 29 років.
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Причина смерті Барбера не повідомляються. Відомо, що він мав певні проблеми зі здоров'ям та помер від ускладнень.
Агент спортсмена Пол Дойл прокоментував трагічну подію.
Більше, ніж просто неймовірний спортсмен, Шон був людиною з добрим серцем, яка завжди ставила інших попереду себе. Втратити таку хорошу людину в такому молодому віці – це трагедія,
– сказав Дойл.
Співчуття друзям та родині Барбера висловила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics).
Що відомо про чемпіона світу та рекордсмена
- Шон Барбер народився 27 травня 1994 року народився в американському Нью-Мексико. З раннього дитинства почав займатися спортом, оскільки його батько був відомим стрибуном з жердиною та представляв Канаду на ЧС-1983.
- У 2015 році Барбер виграв Панамериканські ігри у Торонто. В тому ж році став чемпіоном світу зі стрибків з жердиною (результат – 5,90 метра). Він став першим канадцем, який виграв світову першість у цій дисципліні.
- Був одним із фаворитів Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро. Проте у фіналі посів лише 10-те місце з результатом 5,50 метра. Після Ігор стало відомо, що перед змаганнями Барбер здав позитивний тест на кокаїн, але уникнув дискваліфікації, оскільки вживання було ненавмисне.
- Особисті рекорди Шона: на відкритому повітрі – 5,93 метра (найкращий результат в історії Канади) та 6,00 метра у приміщенні.
- Востаннє він брав участь у змаганнях у сезоні 2020 року в закритих приміщеннях, посівши четверте місце в Котбусі.
- У 2017 році зробив камінг-аут як гей.
- У Барбера залишилася мати Енн, батько Джордж та брат Девід.