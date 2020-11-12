Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский не согласен с решением властей ввести карантин выходного дня. Он считает такие действия бессмысленными.

Кабинет Министров Украины принял решение об усилении карантинных ограничений. Карантин начнет действовать уже с 14 ноября. Такая инициатива властей подверглась сокрушительной критике со стороны руководителя ФБУ Михаила Бродского. Своим мнением на этот счет он поделился в фейсбуке.

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Критика в сторону Шмыгаля

Отныне в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Рестораны будут работать навынос, а ТРЦ закроют.

В отношении спортивных событий, то было принято решение запретить проведение массовых культурных мероприятий, где будет больше, чем 20 человек, и между ними не сохраняется дистанции в 1,5 метра. Под такие запреты попали и спортивные события.

Такие радикальные решения правительства во главе с Денисом Шмыгалем совсем не понравились Бродскому.

Это дилетантизм и страх популистов, нужно сказать людям правду: мы проср*ли семь месяцев, надо локдаун на пять недель, а мы идем в отставку. Это честно. Люди задыхаются и умирают. Шмыгаль – просто тупой негодяй. То, что они делают, это безобразие,

– написал глава ФБУ.

Добавим, что под постом друзья и знакомые полностью поддержали мнение Михаила Бродского.