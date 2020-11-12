Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський не погоджується з рішенням влади запровадити карантин вихідного дня. Він вважає такі дії безглуздими.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень. Карантин почне діяти вже від 14 листопада. Така ініціатива влади піддалась нищівній критиці зі сторони керівника ФБУ Михайла Бродського. Своєю думкою на рахунок цього він поділився у своєму фейсбуці.

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Критика у сторону Шмигаля

Відтепер у суботу та неділю будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки та громадський транспорт. Ресторани будуть працювати навинос, а ТРЦ закриють.

Щодо спортивних подій, то було прийнято рішення заборонити проведення масових культурних заходів, де буде більше, аніж 20 осіб, і між ними не буде збережено дистанції у 1,5 метра. Під такі заборони потрапили і спортивні події.

Такі радикальні рішення уряду на чолі з Денисом Шпигалем зовсім не сподобались Бродському.

Це дилетантизм і страх популістів, потрібно сказати людям правду: ми проср*ли сім місяців, треба локдаун на п'ять тижнів, а ми йдемо у відставку. Це чесно. Люди задихаються і вмирають. Шмигаль – просто тупий негідник. Те, що вони роблять, це неподобство,

– написав очільник ФБУ.

Додамо, що під постом друзі та знайомі повністю підтримали думку Михайла Бродського.