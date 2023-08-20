Трубину нужно время на адаптацию: тренер Бенфики прокомментировал вратарскую позицию в клубе

Летом у украинских болельщиков появился еще один европейский клуб, за которым нужно внимательнее следить. Вратарь сборной Украины стал игроком самой титулованной португальской команды.

Анатолий Трубин в летнее трансферное окно сменил клубную прописку и подписал контракт с Бенфикой. Его соглашение с португальцами рассчитано на 5 лет.

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Трубину нужно время

За время пребывания в клубе украинца, команда сыграла 2 матча. В первом потерпела поражение от Боавишты (2:3), а во втором переиграла Эштрелу Амадору. В победной игре впервые в заявку попал Анатолий Трубин, однако пока не успел дебютировать. Основной же голкипер Одиссеас Влаходимос после первого тура, где пропустил трижды, не попал даже на скамейку запасных.

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт объяснил ротацию во вратарской линии.

"После понедельника (матча с Боавиштой – 24 Канал ) было очевидно, что я хотел иметь свежую энергию на этой позиции. Теперь у нас 3 топовых голкипера. Выступление Влаходимоса не было хорошим, и я решил произвести изменения. Я решил выпустить Самуэля Соареша. Он хорошо проявил себя в предсезонной подготовке, и я доволен им.

У Трубина есть потенциал стать голкипером Бенфики, но он работает здесь всего 9 дней, он еще адаптируется. Поставить Самуэля было хорошим решением. Он доказал, что является хорошим вратарем. Влаходимос просил объяснений? Я не буду комментировать это", – сказал Шмидт после победы во втором туре.

По данным A Bola, между многолетним основным голкипером Бенфики Влаходимосом и Шмидтом возник конфликт после того, как тренер сообщил, что грек не попадет в стартовый состав на матч с Эштрелой Амадора, а место в воротах займет Самуэл Соареш. Голкиперу это не понравилось, и он пошел на конфликт с тренером, из-за чего был исключен из заявки на игру.

К этому добавляется, что Влаходимос морально опустошен из-за трансфера Анатолия Трубина, бравшегося под основу, и публичную критику со стороны Шмидта. Ожидается, что после обострения конфликта ему грозят дисциплинарные санкции. Это может сыграть на руку экс-голкиперу Шахтера, дебюта которого очень ждут украинские фанаты.

. Следующий матч Бенфика сыграет 26 августа в 22:30 против Жил Висенте.