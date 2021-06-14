Жаль проигрывать такие матчи в концовке, – Ярмоленко об обидном поражение Нидерландам на Евро

Сборная Украины уступила Нидерландам в первом матче на Евро-2020. Нашей команде удалось отыграться после двух пропущенных голов. Но удержать положительный результат не удалось.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко после матча оценил игру команды.

Был тяжелый поединок. Мы понимали, против кого мы играем. У нас был серьезный, сильный соперник. Все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в концовке,

– отметил Андрей Ярмоленко.

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Стоит добавить, что в этом матче сборная Нидерландов была впереди в счете 2:0. Но украинцам удалось забить дважды. Первый гол забил именно Ярмоленко великолепным ударом в угол ворот.

"О возможном разгроме мы не думали. Мы думали, как нам забить гол, а затем сравнять счет и перевернуть игру. У нас получилось, забили первый мяч, потом второй. Конечно, в какой-то мере нам не хватило опыта, ведь в нас достаточно молодая команда. Более опытная команда в такой ситуации лучше бы действовала на удержание счета. Что же, учимся на ошибках. Это будет для нас хорошим уроком на будущее", – подытожил игру капитан команды.

Следующий матч сборная Украины сыграет 17 июня против Северной Македонии.

"Надо ждать хорошей игры в нашем исполнении. Тренерский штаб выберет нужную тактику, разберет соперника, укажет нам на наши ошибки. Мы будем готовиться, мы понимаем, что для того, чтобы выходить из группы, нам нужно побеждать", – поделился ожиданиями от следующего матча футболист.