Капітан збірної України Андрій Ярмоленко після матчу оцінив гру команди.

Був важкий поєдинок. Ми розуміли, проти кого ми граємо. У нас був серйозний, сильний суперник. Усі хлопці виклалися, тренерський штаб задоволений самовіддачею. Шкода програвати такі матчі в кінцівці,

– відзначив Андрій Ярмоленко.

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Варто додати, що в цьому матчі збірна Нідерландів була попереду в рахунку 2:0. Але українцям вдалося забити двічі. Перший гол забив саме Ярмоленко чудовим ударом в кут воріт.

"Про можливий розгром ми не думали. Ми думали, як нам забити гол у відповідь, а потім зрівняти рахунок та перевернути гру. У нас вийшло, забили перший м'яч, потім другий. Звісно, якоюсь мірою нам не вистачило досвіду, адже в нас досить молода команда. Більш досвідчена команда в такій ситуації краще б діяла на утримання рахунку. Що ж, учимося на помилках. Це буде для нас хорошим уроком на майбутнє", – підсумував гру капітан команди.

Наступний матч збірна України зіграє 17 червня проти Північної Македонії.

"Треба чекати хорошої гри в нашому виконанні. Тренерський штаб обере потрібну тактику, розбере суперника, укаже нам на наші помилки. Ми будемо готуватися, ми розуміємо, що для того, щоб виходити із групи, нам потрібно перемагати", – поділився очікуваннями від наступного матчу футболіст.