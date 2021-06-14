Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко после матча оценил игру команды.

Был тяжелый поединок. Мы понимали, против кого мы играем. У нас был серьезный, сильный соперник. Все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в концовке,

– отметил Андрей Ярмоленко.

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Стоит добавить, что в этом матче сборная Нидерландов была впереди в счете 2:0. Но украинцам удалось забить дважды. Первый гол забил именно Ярмоленко великолепным ударом в угол ворот.

"О возможном разгроме мы не думали. Мы думали, как нам забить гол, а затем сравнять счет и перевернуть игру. У нас получилось, забили первый мяч, потом второй. Конечно, в какой-то мере нам не хватило опыта, ведь в нас достаточно молодая команда. Более опытная команда в такой ситуации лучше бы действовала на удержание счета. Что же, учимся на ошибках. Это будет для нас хорошим уроком на будущее", – подытожил игру капитан команды.

Следующий матч сборная Украины сыграет 17 июня против Северной Македонии.

"Надо ждать хорошей игры в нашем исполнении. Тренерский штаб выберет нужную тактику, разберет соперника, укажет нам на наши ошибки. Мы будем готовиться, мы понимаем, что для того, чтобы выходить из группы, нам нужно побеждать", – поделился ожиданиями от следующего матча футболист.