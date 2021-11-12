Шипами в горло: звезду Баварии едва не убили на футбольном поле – жуткие фото и видео

Футболист Баварии и сборной Германии Леон Горецка едва не получил жуткую травму в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игрок сборной Лихтенштейна очень грубо сыграл против Горецки.

Страшный фол против Горецки

Инцидент с Горецки произошел на 8-й минуте матча Германия – Лихтенштейн. Йонас Гофманн навесил в штрафную соперника в надежде, что именно Леон выиграет мяч и продолжит атаку.

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26-летний полузащитник сборной Германии оказался под прессингом Андреаса Малина и Йенса Гофера. Первый поджал Горецку со спины, а Гофер попытался выбить мяч ногой.

В итоге отбор сборной Лихтенштейна завершился жестким фолом Гофера. Йенс въехал шипами в горло игроку сборной Германии.



Момент нарушения правил / Скриншот

Первые секунды после нарушения правил были жуткими и напомнили инцидент с Кристианом Эриксеном на Евро-2020. Арбитр матча и игроки срочно позвали медиков на поле, чтобы те оказали помощь Леону.

Сначала врачи сборной Германии попросили Горецку лечь на спину и оказали ему помощь. Казалось, что для полузащитника Германии матч завершился. Но через несколько минут мощный футболист встал и смог продолжить игру.

Инцидент завершился двойным наказанием для Лихтенштейна: Гофер получил удаление, а Германия – право пробить пенальти, который реализовал Илкай Гюндоган.

Видео фола против Горецки

Уважение со стороны футболистов

Футболист Лихтенштейна Йенс Гофер сразу признал вину. Игрок после фола осознал, как грубо сыграл против Горецки и постоянно находился возле соперника, чтобы убедиться, что с ним все хорошо.

Гофер помог Леону в сопровождении врачей покинуть поле и извинился. Горецка принял извинения соперника и после игры опубликовал фотографию с Гофером в инстаграме.

Футболист Баварии отметил, что с ним все хорошо.

Сборная Германии, уже оформившая выход на ЧМ-2022, воспользовалась многочисленным большинством. Команда Ханси Флика разбила соперника со счетом 9:0.

Также следует отметить, что перед игрой болельщики поблагодарили бывшего тренера "маншафт" Йоахима Лева. Он приехал в Вольфсбург, чтобы попрощаться с фанатами сборной Германии.