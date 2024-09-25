Неожиданный камбэк: легендарный голкипер возобновит карьеру ради Барселоны

Бывший вратарь сборной Польши Войцех Щенсный вскоре пополнит состав одного из грандов мирового футбола. Звездный игрок присоединится к испанской Барселоне.

Барселона договорилась о контракте с легендарным голкипером Войцехом Щенсным. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также "Он может забить 3000 голов, мне п***й": экс-нападающий сборной Италии раскритиковал Роналду

Топовое подписание Барселоны

34-летний голкипер присоединится к Барсе на правах свободного агента. В конце августа Щенсный попрощался с футболом и завершил игровую карьеру. Однако спустя месяц обстоятельства изменились.

"Блаугранас" до конца сезона потеряли основного голкипера Марка-Андре тер Стегена. Немец травмировался в поединке с Вильярреалом. Медики прогнозируют возвращение 32-летнего футболиста только летом 2025 года.

Каталонский клуб срочно начал искать замену основному вратарю. Поскольку трансферное окно в Испании будет закрыто до зимы, они рассматривали возможность приглашения свободных агентов. На эту роль лучше всего подходил Щенсный.

В ближайшие дни поляк пройдет медицинский осмотр и подпишет годовой контракт с Барселоной. Поэтому в послужном списке легенды появится еще один гранд европейского футбола.

Легенда сборной Польши