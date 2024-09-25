Неожиданный камбэк: легендарный голкипер возобновит карьеру ради Барселоны
Источник:Фабрицио Романо
Бывший вратарь сборной Польши Войцех Щенсный вскоре пополнит состав одного из грандов мирового футбола. Звездный игрок присоединится к испанской Барселоне.
Барселона договорилась о контракте с легендарным голкипером Войцехом Щенсным. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
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Топовое подписание Барселоны
34-летний голкипер присоединится к Барсе на правах свободного агента. В конце августа Щенсный попрощался с футболом и завершил игровую карьеру. Однако спустя месяц обстоятельства изменились.
"Блаугранас" до конца сезона потеряли основного голкипера Марка-Андре тер Стегена. Немец травмировался в поединке с Вильярреалом. Медики прогнозируют возвращение 32-летнего футболиста только летом 2025 года.
Каталонский клуб срочно начал искать замену основному вратарю. Поскольку трансферное окно в Испании будет закрыто до зимы, они рассматривали возможность приглашения свободных агентов. На эту роль лучше всего подходил Щенсный.
В ближайшие дни поляк пройдет медицинский осмотр и подпишет годовой контракт с Барселоной. Поэтому в послужном списке легенды появится еще один гранд европейского футбола.
Легенда сборной Польши
- Напомним, что Войцех Щенсный больше всего известен выступлениями за Ювентус и Арсенал. Также польский голкипер защищал ворота Ромы и Брентфорда.
- Щенсный в 2022 году был признан лучшим игроком Польши. Он дважды выступал на чемпионатах мира (2018, 2022) и четыре раза на чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020, 2024).