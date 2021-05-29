Шевчук прокомментировал пьяную езду по улицам города и задержание полицейскими: видео

Бывший футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук был задержан пьяным за рулем. Во время задержания он вступил в конфликт с полицейскими.

Задержание произошло вечером 28 мая, когда Шевчук возвращался после празднования 85-летия Шахтера.

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На следующий день Шевчук записал видео, где извинился за свое поведение накануне.

"Садиться за руль навеселе – категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом Шахтер, которым "смазал" праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне прошу прощения у полицейских. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", – заявил Шевчук.

Кроме того, он заявил, что после этого случая не имеет права больше работать на каналах "Футбол". Поэтому заявил, что уходит с канала.

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