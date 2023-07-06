В сине-желтых цветах: Шевченко и Зинченко представили футболки на благотворительный матч

Почти месяц остался до благотворительного матча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", в котором сыграют звезды мирового футбола. Все собранные средства будут направлены на поддержку Украины.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко представили футболки для благотворительного матча Game4Ukraine. Конечно же, организаторы выбрали цвета, символизирующие наше государство.

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Получить заветные футболки сможет любой желающий. Их стоимость составляет от 35 фунтов. Все собранные средства по продаже пойдут на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Шевченко и Зинченко представили футболки

Напомним, что в благотворительном поединке, который состоится 5 августа, сыграют команды Шевченко и Зинченко. В состав войдут выдающиеся игроки прошлого и настоящего, а также герой сериала "Тед Лассо" Фил Данстер. С полным составом команд можно ознакомиться в нашем материале.

На следующий день после матча Game4Ukraine в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в поддержку Украины. 6 августа на стадионе Тоттенхэма донецкий Шахтер сыграет против "шпор".