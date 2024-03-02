Есть вопросы к предшественникам: Шевченко рассказал о безумном дефиците в бюджете УАФ

В Украинской ассоциации футбола 25 января сменился глава организации. Вместо Андрея Павелка, который на тот момент находился в СИЗО, делегаты конгресса избрали Андрея Шевченка.

Легенда украинского футбола начал работу на новой должности с аудита. Первые его результаты говорят, что в организации есть большой дефицит средств.

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Аудит продолжается

Шевченко рассказал о финансовой ситуации в УАФ и заявил, что отныне процессы деятельности организации будут открытыми:

"В этом году увеличилось государственное финансирование футбола, потому что наша сборная будет выступать на Олимпиаде. Это нормально. Мы планируем предоставлять отчеты за свою деятельность. В том числе – финансовые. Один из первых наших шагов по диджитализации футбола – это введение электронного документооборота. Получать информацию будет проще.

Есть целевые средства, они идут под конкретные проекты и программы, часть средств – на финансирование операционной деятельности УАФ – зарплаты и прочее. Все распределяется по соответствующим комитетам, а они будут отчитываться. Мы сейчас настраиваем этот процесс. Отчеты будут публичные. Мне интересен открытый процесс деятельности УАФ".

Также Шевченко рассказал, что сейчас в УАФ есть большая финансовая яма. Пока аудит не закончился, но дефицит бюджета уже достигает безумной суммы.

На сегодня в УАФ дефицит бюджета 105 миллионов гривен. Из чего он сложился? После аудита станет понятнее. Но нужно подождать, поскольку делается аудит за 9 лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный – анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс. О результатах проверки узнают все,

– заявил Шевченко.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко рассказал, какую страну мечтает представлять его сын Кристиан на международной арене. Он заявил, что тот понравился скаутам юношеской сборной Украины и сейчас идет сбор документов для получения украинского гражданства.