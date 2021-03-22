Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами отбора на ЧМ-2022. В дебютном занятии в 2021 году приняли участие 26 из 29 футболистов, вызванных на сбор.

Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Андрей Ярмоленко прибыли в Киев как раз во время тренировки. Они пройдут ПЦР-тесты и только после них присоединятся к партнерам.

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Как прошла первая тренировка

В начале тренировки команда была разделена две группы. Футболисты, которые вчера сыграли за свои клубы, занимались под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового. Остальные игроки работали с наставником по тактико-физической подготовке Андреа Адзалином. Все пять голкиперов тренировались с профильным коучем Педро Харо.

23 марта здесь же команда проведет еще одно занятие (начало – в 11:00). Первые 15 минут будут открыты для СМИ. За полчаса до этого Андрей Шевченко и один из его подопечных дадут пресс-конференцию в режиме онлайн.

Затем, команда вернется в отель, пообедает и отправится в Борисполь. Вылет в Париж запланирован на 16:00.

А уже 24 марта в Сен-Дени сборная Украины проведет свой первый матч отбора на ЧМ-2022. Соперник – действующие чемпионы мира французы. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

Фото с тренировки сборной Украины: