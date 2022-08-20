Шевченко сыграл в футбол с детьми на изуродованном стадионе в Ирпене

Андрей Шевченко приехал в Ирпень, который пострадал во время российской оккупации.

Экскурсию по изуродованному городу для Шевченко провел городской голова Ирпеня Александр Маркушин. Они посетили уничтоженную Ирпенскую детско-юношескую спортивную школу и городской стадион "Чемпион", который тоже поврежден.

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"Я обратился к Андрею Шевченко как к лицу украинского футбола и к послу United24 с просьбой взять под опеку нашу ДЮСШ и задействовать возможности United24 для поиска финансирования ее восстановления", – заявил после встречи Александр Маркушин.

Шевченко также сыграл в футбол с юными игроками.

Шевченко во время посещения стадиона в Ирпене