Шевченко раскрыл детали благотворительного матча с участием Месси и других звезд
В Милане состоится благотворительный матч с участием известных мировых футболистов. Часть вырученных средств будет передана на помощь Украине.
Шевченко: Часть средств от продаж будет передана на UNITED24
Бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко прибыл в Украину. Экс-наставник "сине-желтых" встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
К слову Андрей Шевченко стал первым амбассадором UNITED 24
Шевченко стал первым посольством UNITED 24. По словам главы государства, у легендарного украинского футболиста огромное доверие на международной арене.
В эксклюзивном комментарии для 24 канала Андрей Шевченко рассказал детали поединка с участием знаменитых звезд мирового футбола.
Благотворительный поединок состоится в Милане. Шевченко снова выйдет на поле, чтобы помочь своей стране. В матче также сыграют другие звезды – Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.
По словам Шевченко, этот благотворительный матч должен был состояться еще 2,5 года назад. Однако из-за пандемии поединок был отложен на потом.
Экс-наставник "сине-желтых" рассказал, что инициатором благотворительного поединка является бывший нападающий Барселоны Самуэль Это'О. Часть из вырученных средств будет передана фонду UNITED 24.
Этот матч организован Самуэлем Это'О. Он был организован два с половиной года назад. Но из-за коронавируса его не удалось провести. Из-за того, что ситуация изменилась, и война в Украине… Самуэль Это'О пригласил меня. И часть средств от продаж будет передана на UNITED24. Я не являюсь организатором этого матча. У нас есть определенная договоренность о том, что часть средств будет направлена на помощь Украине,
– сказал Шевченко.
Шевченко с первых дней войны помогает Украине
- Андрей Шевченко с первых дней полномасштабной войны рассказывает всему миру о преступлениях кафиров на территории Украины. Бывший тренер национальной команды неоднократно дал интервью известным мировым СМИ.
- Также экс-наставник сборной помогает Украине финансово. Он запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine.
- Цель которой – собрать средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, которые убегают от войны.
- Также ранее Шевченко сообщал, что готов приютить в своем доме в Лондоне украинских беженцев.