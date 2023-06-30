Посол платформы UNITED24 и капитан синей команды в благотворительном матче Андрей Шевченко рассказал о важности поединка. Также, бывший футболист сборной Украины и Динамо рассказал, какую роль играет звездность состава участников встречи для нашей страны.

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Шевченко: Я уверен, что здесь выиграют обе страны – Украина и Великобритания

В благотворительном матче будет немало бывших одноклубников обладателя "Золотого мяча" из Украины.

Мы анонсировали многие важные игроки, как Чех, Кудичини, Дзола, Хасселбайнк, Коул. Также мои партнеры по Милану и итальянскому чемпионату – Каннаваро, Сержиньо, Пануччи. Еще легенды Арсенала – Виейра, Пирес, Леманн, тренер Венгер. Так много великих имен. Это важно для нас, для Украины. У нас есть солидарность всех этих спортсменов. Мы хотим собрать средства на восстановление школы в Чернигове", – рассказал Шевченко.

Шева рассказал, что это будет его очередное благотворительное возвращение на футбольное поле ради благой цели. Напомним, Шевченко повесил бутсы на гвоздь еще в конце июля 2012 года.

Это игра для хорошего дела. Когда мы получим футболки и бутсы, выйдем на поле – трансформируемся для соревнования. Это часть нашей жизни, которая никогда не покидает нас. Даже когда мы завершаем карьеру, то стараемся лучше выглядеть на поле, давать зрителям хорошую игру,

– добавил бывший украинский футболист.

Шевченко не стал делать смелых прогнозов на финальный исход матча. Ведь одну команду возглавит он, а другую нынешний футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко. Также многие украинцы сыграют в этом поединке

Андрей Николаевич назвал, что будет самым главным для нашей страны.

Думаю, что самое важное, чтобы выиграла Украина. Чтобы собрать деньги на школу, донести месседж. Я уверен, что здесь выиграют обе страны – Украина и Великобритания,

– ответил Шевченко.

Напомним, что Великобритания - одна из сильнейших союзниц Украины в войне против России.

29-30 июня список участников пополнился новыми именами: Джо Коул, Карло Кудичини и Чарли Адам. Со постоянно дополняемым списком благотворительного матча можно ознакомиться в нашем материале.