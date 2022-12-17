"Ощущение взрыва было очень сильным": Шевченко мог погибнуть от удара российских террористов

В конце ноября бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Киев с гуманитарной миссией. В это время столица Украины подверглась террористической атаке РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Звезда мирового футбола Андрей Шевченко на себе ощутил последствия вражеских обстрелов по столице Украины. Во время последней поездки в Киев легендарный футболист мог стать жертвой мощного удара российского беспилотника.

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Шевченко: Ощущение взрыва было очень сильным

"Я был очень близко в тот момент. Примерно в 2 километрах от удара. Удар получил один из крупных электрогенераторов – мы все знаем, что россияне пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение взрыва было очень сильным.

Как страшно было? Когда я приезжаю в зону боевых действий, я знаю, что может произойти. Это невероятное чувство, когда приезжаешь туда. Люди страдают, но они очень сплочены. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как выжить, мы знаем, что мы должны быть вместе.

Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните друзьям и приглашаете их в дом, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто помогают друг другу", – рассказал Шевченко британскому изданию Sky Sports.