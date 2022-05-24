Шевченко призвал отстранить спортсменов России от соревнований, пока в Украине идет война

Андрей Шевченко прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину, которое длится уже 90 дней. Бывший наставник сборной высказал свое мнение по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Шевченко: Они могут быть убиты в любой момент

45-летний украинский тренер назвал войну в родной стране геноцидом, когда Украина парализована в нескольких направлениях из-за постоянных обстрелов и смерти мирного населения. Наставник с первых дней ведет информационную войну против кафиров и приобщается к физической помощи Украине.

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Андрей Шевченко заявил, что одобряет отстранение российского спорта от мирового. Бывший вождь "сине-желтых" призвал устранить спортсменов враждебных стран от международных соревнований до тех пор, пока в Украине будет продолжаться война.

Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не должен быть допущен к участию в каких-либо соревнованиях. Через Россию наши спортсмены лишены возможности заниматься любыми видами спорта. И они могут быть убиты в любой момент,

– сказал Шевченко.

Российский спорт уже был отстранен почти от всех соревнований. У страны-агрессора еще осталось забрать проведение Суперкубка-2023 по футболу, который должен принимать Казань.

Верит в чудо для сборной

Ответил в интервью Андрей Николаевич на вопрос о предстоящей игре сборной против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Шевченко верит в выход украинцев на Мундиаль в Катар. Подопечные Александра Петракова имеют безумную мотивацию к победе, чтобы принести землякам положительные эмоции.

Главное о подготовке сборной Украины к игре против Шотландии

В расположение сборной продолжают прибывать легионеры, у которых закончились сезоны на клубном уровне. Сразу четыре футболиста Украины стали чемпионами в своих командах – Андрей Лунин (Реал), Александр Зубков (Ференцварош), Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Эдуард Соболь (Брюгге).

На тренировочном сборе "сине-желтые" провели всего три спарринга из пяти запланированных. Два последних сорвались в последний момент. Вместо них сборная проведет полноценную двустороннюю игру.

Петраков отсеял от команды пятерых игроков – Сергея Булецу, Дениса Гармаша, Виталия Буяльского, Артема Беседина и Ефима Коноплю.

Чтобы стать участником чемпионата мира-2022, Украине нужно переиграть Шотландию (1 июня) в Глазго, а затем 5 июня одержать победу над Уэльсом.