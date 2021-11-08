Шевченко прибыл в расположение Дженоа: первые фото и видео

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прибыл в расположение итальянского клуба Дженоа. Украинский специалист 7 ноября возглавил клуб из города Генуя.

Шевченко приступил к работе в Дженоа

Шевченко и Дженоа подписали контракт до 30 июня 2022 года. В понедельник, 8 ноября, тренер приехал в офис "грифонов" в район Пегли.

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Андрей Шевченко прибыл в расположение Дженоа / Фото twitter.com/GenoaCFC

Итальянское издание TUTTOmercatoWEB опубликовало видео прибытия Шевченко в Дженоа.

Шевченко возглавил Дженоа