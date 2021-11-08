Шевченко повторил уникальное достижение в Серии А, которое покорилось только одному тренеру

Андрей Шевченко приступил к исполнению обязанностей главного тренера итальянского клуба Дженоа. Возглавив клуб из Серии А, Шевченко сразу удалось повторить уникальное достижение.

Шевченко 2-й тренер-обладатель "Золотого мяча" в истории Серии А

Экс-наставник сборной Украины стал только вторым тренером в истории Серии А, который в статусе футболиста выигрывал "Золотой мяч". Самую престижную индивидуальную награду Шевченко получил в 2004 году.

Стоит внимания Что стоит знать о Дженоа – новом клубе в тренерской карьере Андрея Шевченко

В истории чемпионата Италии до Шевченко был только один тренер, который выигрывал "Золотой мяч" во время карьеры футболиста. Речь идет о Луисе Суаресе Мирамонтесе.

Бывший тренер миланского Интера выиграл "Золотой мяч" в 1960 году. В 1974 году он возглавил Интер, где в 1995 году завершил карьеру.

Шевченко возглавил Дженоа

Шевченко 7-го ноября возглавил Дженоа. Украинец впервые в карьере тренера возглавил клуб. До того он 5 лет работал в сборной Украины.

Тренер дебютирует во главе Дженоа 21 ноября домашним матчем против римской Ромы Жозе Моуринью.

В понедельник, 8 ноября, Шевченко прибыл в расположение "грифонов".