Шевченко посетил Формулу-1 с известными друзьями: звездность фото зашкаливает

В воскресенье, 12 сентября, состоялся гран-при Италии, победу на котором одержал гонщик McLaren Дэниэль Риккардо. Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил это мероприятие.

В Монце обладатель "Золотого мяча" встретился со всемирно известными личностями, о чем поспешил рассказать на своей странице в социальной сети инстаграм.

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Шевченко поделился совместными фотографиями с легендарными футболистами Ромы Франческо Тотти и Венсаном Кандела, экс-тренером Ювентуса Андреа Пирло, восьмикратным олимпийским чемпионом, спринтером из Ямайки Усэйном Болтом, а также знаменитым голливудским актером Вин Дизелем.



Андрей Шевченко в компании звезд / Фото из инстаграма