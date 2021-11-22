Шевченко подарил Моуринью бутылку вина перед своим дебютом в Серии А

Дебют Андрея Шевченко во главе Дженоа состоялся в матче против Ромы Жозе Моуринью. Эти два специалиста снова встретились на одном поле, но оба уже в статусе тренеров.

Подарок от Шевченко

Андрей Шевченко и Жозе Моуринью хорошо знакомы еще со времен лондонского "Челси". Португалец возглавлял команду, где играл экс-тренер сборной Украины.

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В преддверии старта дебютной игры Шевченко подарил наставнику Ромы бутылку красного вина. Об этом после матча рассказал сам Моуринью, отметив, что такой жест – традиционный подарок от тренера домашней команды в АПЛ.

Жозе рад, что его подопечным удалось праздновать победу. Он уверен, что вскоре Шевченко тоже будет испытывать те эмоции, которые получил португалец после этого поединка.

Я тоже поговорил с его помощником Мауро Тассотти. Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и Шевченко сходит с ума от этого,

– сказал Моуринью.

Напомним, что матч завершился победой Ромы со счетом 0:2. Дубль оформил 18-летний нападающий Феликс Афена-Гьян, это первые голы футболиста в этом сезоне Серии А.