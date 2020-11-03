Главный тренер сборной Украины и бывший нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко поздравил Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий во второй раз повторил достижение, которое в свое время установил Шевченко.

Златан Ибрагимович продолжает забивать голы за"Милан". Помехой даже не стал коронавирус, который был у нападающего, из-за чего он пропустил часть матча.

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Однако со старта сезона Ибрагимович забил семь голов в чемпионате Италии (по два раза "Болоньи", "Интеру" и "Роме", а также один гол "Удинезе"). Забивать голы Ибрагимовичу удалось в каждом матче чемпионата Италии, в которых выходил на поле. Поэтому его голевая серия с учетом двух матчей в предыдущем сезоне составляет шесть игр.

Таким образом Ибрагимович повторил достижение, которое в свое время установил Андрей Шевченко. Украинский нападающий забивал в шести подряд матчах за "Милан" в 2001 году. При этом Ибрагимович уже повторял это достижение – в 2012 году он тоже забивал в шести матчах подряд за "Милан" в чемпионате Италии.

"Ибрагимович делает невероятные вещи в своем возрасте. С ним "Милан" может только расти. Я рад, что он повторяет некоторые из моих рекордов, которые я установил в клубе. "Милан" навсегда в моем сердце, и успехи команды делают меня счастливым", – заявил Шевченко в интервью Gazzetta dello Sport.

Уже в воскресенье, 8 ноября, Ибрагимович может превзойти достижения Шевченко. В этот день "Милан" сыграет против "Вероны". Если шведский нападающий отметится забитым голом, то его серия вырастет до семи матчей подряд.