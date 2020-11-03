Головний тренер збірної України та колишній нападник італійського "Мілана" Андрій Шевченко привітав Златана Ібрагімовича. Шведський нападник вдруге повторив досягнення, яке свого часу встановив Шевченко.

Златан Ібрагімович продовжує забивати голи за "Мілан". На заваді навіть не став коронавірус, який був в нападника, через що він пропустив частину матчі.

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Однак зі старту сезону Ібрагімович забив сім голів у чемпіонаті Італії (по двічі "Болоньї", "Інтеру" та "Ромі", а також один гол "Удінезе"). Забивати голи Ібрагімовичу вдалося у кожному матчі чемпіонату Італії, в яких виходив на поле. Відтак його гольова серія з врахуванням двох матчів в попередньому сезоні становить шість ігор.

Таким чином Ібрагімович повторив досягнення, яке свого часу встановив Андрій Шевченко. Український нападник забивав у шести поспіль матчах за "Мілан" у 2001 році. При цьому Ібрагімович вже повторював це досягнення – у 2012 році він теж забивав у шести матчах поспіль за "Мілан" в чемпіонаті Італії.

"Ібрагімович робить неймовірні речі у своєму віці. З ним "Мілан" може лише рости. Я радий, що він повторює деякі з моїх рекордів, які я встановив в клубі. "Мілан" назавжди у моєму серці, і успіхи команди роблять мене щасливим", – заявив Шевченко в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Вже у неділю, 8 листопада, Ібрагімович може перевершити досягнення Шевченка. В цей день "Мілан" зіграє проти "Верони". Якщо шведський нападник відзначиться забитим голом, то його серія зросте до семи матчів поспіль.