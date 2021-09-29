Шевченко отпразднует день рождения с Кличко в Шотландии

Андрей Шевченко 29 сентября празднует свое 45-летие. Бывший тренер сборной Украины активно проведет этот праздничный день на турнире по гольфу "Alfred Dunhill Links" в Шотландии.

Активный день рождения

Андрей Шевченко покинул сборную Украины после пяти лет работы в национальной команде. Наставник отпразднует день рождения на турнире по гольфу Alfred Dunhill Links Championship, который пройдет до 3 октября в городе Сент-Эндрюс (Шотландия).

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Украинский спортсмен выйдет на одно из самых красивых полей для гольфа. Эту территорию часто называют "домом для гольфа". Интересно, что Шевченко будет не единственным украинцем на этих соревнованиях. Участие в турнире примет Владимир Кличко.

Соревнования будут проходить в парах, которые будут сформированы из профессиональных гольфистов и звезд-любителей. Партнером по команде Шевченко станет гольфист из Италии Лоренцо Кальи. А с Владимиром будет соревноваться Максимилиан Киффер из Германии.

Первым соперником пары Шевченко будет звездный нидерландский футболист Рууд Гуллит, которому будет помогать Вил Бесселинг.

Шевченко на своей странице в инстаграме поблагодарил организаторов турнира за приглашение. Это уже не первая игра бывшего наставника сборной Украины на этих соревнованиях.



Участники Alfred Dunhill Links Championship / Фото из instagram.com/dunhilllinks