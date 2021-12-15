Шевченко одержал дебютную победу в качестве главного тренера Дженоа: видео гола

Выдающийся украинский футболист и наставник Андрей Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера Дженоа. Клуб Шевченко обыграл Салернитану в поединке второго раунда Кубка Италии – 1:0.

Дженоа – Салернитана 1:0

Гол: Экубан 76

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На пути к 1/16 обе команды прошли по одному сопернику. В чемпионате Италии Салернитана занимает последнее место, хотя обыграла "грифонов". Команда Шевы также застряла в зоне вылета. Следовательно, для обеих команд отчетный поединок становился большим шансом на реабилитацию.

Матч показался не слишком богатым острыми моментами. Хозяева все же выглядели несколько лучше Салернитана, что в итоге и отразилось на финальном результате. Единственный гол в матче забил Калеб Экубан. Ганец головой закрыл подачу с левого фланга. Для 27-летнего форварда это стал первый мяч в нынешнем сезоне.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Дженоа – первую под руководством Андрея Шевченко. Генуэзцы шагают в 1/8 финала Кубка Италии.

В 1/8 финала Кубка Италии соперником Дженоа станет Милан, которому Шевченко отдал лучшие годы своей игровой карьеры. Стоит отметить, что Дженоа принимала Милан в чемпионате Италии 1 декабря и была разгромлена со счетом 0:3.

Дженоа – Салернитана: видеообзор