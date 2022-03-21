Шевченко не сдержал слез во время интервью из-за войны в Украине

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает рассказывать миру об ужасах войны на своей родине.

Легенда сборной Украины, Динамо и Милана тяжело переживает войну на Родине.

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"Я спал. Мне позвонили. Это была моя мама. Она... Мне жаль... Это не просто... Она сказала: "Война началась." Мы не могли поверить, что Россия пойдет на этот шаг и начнет войну. Мы были в шоке.

Люди ощущают каждую бомбу, которая падает на землю, потому что дом трясется. Вот что такое сейчас война. Россияне окружают город и просто бомбят. Они не останавливаются. Это безжалостно. Это не дает украинскому народу шансов на гуманитарные коридоры", – сказал он.

Шевченко приютил в своем доме в Лондоне несколько детей-беженцев. Он также помогал найти новое жилье еще 150 вынужденным переселенцам.

"Моя мать там. Моя сестра там. Мой дядя. Моя тетушка. Мой двоюродный брат. Мои друзья – некоторые на передовой. Они стоят за нашу страну, за свободу, за наш выбор, за нашу гордость. Мы защищаемся. Мы боремся. Мы должны. У нас нет выбора", – сказал Шевченко.