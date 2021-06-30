Шевченко надеется на поддержку итальянских фанов в матче с Англией на Евро-2020
Источник:Football Italia
Сборная Украины впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, в котором 3 июля сыграет против Англии. К сожалению, украинским болельщикам не удастся попасть на поединок.
Шевченко: Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется на поддержку итальянских фанатов в матче с Англией.
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Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч,
– сказал Шевченко.
- Заметим, что Шевченко имеет большую армию фанатов в Италии, ведь значительную часть карьеры провел в Милане. Именно в Милане Шевченко стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов.
Фанаты из Украины и Великобритании не смогут попасть на матч Евро-2020 в Риме из-за карантина. Италия запретила въезд в страну без уважительной причины. Туризм и футбол не является основанием для въезда в Италию.
Украина – Англия: что известно
- Сборные Украины и Англии 3 июля сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Начало поединка в 22:00.
- Англичане выиграли группу D, в которой опередили Хорватию, Чехию и Шотландию. В 1/8 финала "Три льва" одолели Германию.
- Украина на групповом этапе проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию. Несмотря на два поражения украинцы впервые в истории вышли в плей-офф как одна из четырех лучших команд, которая заняла третье место в группе.
- В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время одолели Швецию.
- Англия и Украина сыграют восьмой очный матч. В активе Украины всего одна победа и две ничьи. Четыре поединка выиграли англичане.