Шевченко мощно поддержал сборную Украины перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022
16 ноября 2021 , 17:30Читати новину українською
Источник:твитер Андрея Шевченко
45-летний бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сейчас возглавляет итальянский клуб Дженоа. Легенда пожелал украинской национальной команде успеха перед поединком отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
Как Шевченко поддержал сборную перед важным матчем
От исхода поединка против Боснии и Герцеговины во многом зависят шансы Украины попасть в финальную стадию ЧМ-2022.
К слову Боевой состав без неожиданностей: заявка Украины на решающий матч отбора ЧМ-2022Вперед, к победе! Болеем за нашу сборную!,
– написал Шевченко.
Боснияи Герцеговина — Украина: перед матчем
- Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
- Украине в этом матче надо побеждать и надеяться, что финны в параллельной игре дома не обыграют сборную Франции. Кроме того, если Финляндия и Франция сыграют в результативную ничью, то Украине надо либо побеждать с разницей в два гола и больше, или же победить, забив на один гол больше, чем финны в параллельном матче.