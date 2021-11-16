Шевченко мощно поддержал сборную Украины перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022

17:30

45-летний бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сейчас возглавляет итальянский клуб Дженоа. Легенда пожелал украинской национальной команде успеха перед поединком отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.