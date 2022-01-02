Шевченко лично встретился с футболистом сборной России

Наставник Дженоа Андрей Шевченко выражал заинтересованность в трансфере форварда сборной России. Украинский специалист лично встретился с игроком Локомотива Федором Смоловым.

В хороших отношениях

В СМИ сообщается, что у Шевченко хорошие отношения со Смоловым. За несколько дней до Нового года украинский специалист встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартельме.

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Медиа отмечает, что они обсуждали возможный переход Федора, у которого есть опыт выступлений в чемпионате Испании, в итальянскую команду.

Игрок российской сборной даже опубликовал в своем инстаграме фотографию с экс-наставником национальной команды "сине-желтых".

Шевченко встретился со Смоловым / Фото из инстаграма Федора Смолова

Интерес к Федору Смолову проявили в Зените и ЦСКА. Локомотив согласовал трансфер форварда в московское Динамо, поэтому уже в ближайшее время футболист станет игроком бело-голубых.

В текущем сезоне РПЛ Смолов провел за Локомотив 15 матчей и забил 7 мячей.