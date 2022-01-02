У добрих стосунках

У ЗМІ повідомляється, що Шевченко має добрі стосунки зі Смоловим. За декілька днів до Нового року український фахівець зустрічався з ним на Карибському острові Сен-Бартелемі.

До речі Шевченко розповів про стан здоров'я після позитивного тесту на COVID-19

Медіа зазначає, що вони обговорювали можливий перехід Федора, який має досвід виступів у чемпіонаті Іспанії, до італійської команди.

Гравець російської збірної навіть опублікував у своєму інстаграмі світлину з екснаставником національної команди "синьо-жовтих".



Шевченко зустрівся зі Смоловим / Фото з інстаграму Федора Смолова

Інтерес до Федора Смолова виявили в Зеніті та ЦСКА. Локомотив погодив трансфер форварда до московського Динамо, тому вже найближчим часом футболіст стане гравцем біло-блакитних.

У поточному сезоні РПЛ Смолов провів за Локомотив 15 матчів та забив 7 м'ячів.