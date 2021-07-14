Шериф Вернидуба триумфально прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

В городе Тирасполь чемпион Молдовы Шериф принимал триумфатора чемпионата Албании Теуту. Это был ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Шериф – Теута 1:0

Гол: Траоре, 6

В первом матче Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба в Албании уверенно победил со счетом 4:0 благодаря голам Луваннор, который оформил дубль, Траоре и Кастаньеда.

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Второй матч также остался за командой из Молдовы, которая благодаря голу Траоре дома минимально одолела чемпиона Албании. Для малийского нападающего Траоре это 12-й гол за Шериф в 22-хматчах. 5:0 по сумме двух матчей.

Стоит сказать, что для Шерифа это второй квалификационный раунд за два года. В прошлом сезоне тираспольский клуб преодолел один этап отбора в Лиге чемпионов, но во втором проиграл Карабаху.