Шериф Вернидуба триумфально прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
Источник:24 канал
В городе Тирасполь чемпион Молдовы Шериф принимал триумфатора чемпионата Албании Теуту. Это был ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Шериф – Теута 1:0
Гол: Траоре, 6
В первом матче Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба в Албании уверенно победил со счетом 4:0 благодаря голам Луваннор, который оформил дубль, Траоре и Кастаньеда.
Смотрите также Заря вырвала победу в контрольном матче на 90-й минуте благодаря автоголу
Второй матч также остался за командой из Молдовы, которая благодаря голу Траоре дома минимально одолела чемпиона Албании. Для малийского нападающего Траоре это 12-й гол за Шериф в 22-хматчах. 5:0 по сумме двух матчей.
Стоит сказать, что для Шерифа это второй квалификационный раунд за два года. В прошлом сезоне тираспольский клуб преодолел один этап отбора в Лиге чемпионов, но во втором проиграл Карабаху.
- Матчи второго квалификационного раунда пройдут 20-21 и 27-28 июля.