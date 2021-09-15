Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео

Шахтер неудачно стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Украинский клуб 15 сентября сенсационно проиграл молдавскому Шерифу в 1 туре группы D.

Шериф – Шахтер 2:0

Голы: Траоре, 16, Янсане, 62

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В 2021 году осуществились мечты тренеров Роберто де Дзерби и Юрия Вернидуба, которые возглавляют Шахтер и Шериф соответственно. Оба специалиста дебютировали в Лиге чемпионов.

Если для Шахтера выход в Лигу чемпионов частично был прогнозируемым, то Вернидуб совершил настоящее чудо. Украинский тренер впервые в истории вывел молдавский клуб в Лигу чемпионов.

Хотя Шахтер и был явным фаворитом поединка в Тирасполе, однако украинцев ждала тяжелая игра.

На старте поединка Шериф ожидаемо отдал мяч Шахтеру и решил играть вторым номером. Однако хозяева поля не сели в глухую оборону, а оказывали давление на "горняков". Подопечные Вернидуба активно вступали в отбор.

Холодный душ для Шахтера

Несколько неожиданно Шериф сумел открыть счет в матче. Атака на ворота "горняков" начала после потери мяча. Хозяева провели атаку по левому флангу, которая завершилась кроссом Криштиану на Траоре.

Исмаили не удержал нападающего Шерифа, который сногсшибательно пробил в верхний угол ворот. Для Андрея Пятова это уже 27 подряд матч в Лиге чемпионов, в котором украинец пропустил гол.

Видео гола Траоре

Довольно быстро Шериф мог удвоить преимущество благодаря своему прессингу. Пятов неудачно отдал короткую передачу на Матвиенко. Николай потерял мяч, в результате чего Шерифу удалось довести атаку до удара. Шахтеру повезло, что удар Джахшибаева был слабым и мяч полетел в руки Пятову.

Первая опасность у ворот соперника Шахтера возникла только на 27 минуте. После розыгрыша углового Педринью решился на дальний удар. Мяч полетел по красивой траектории, однако мимо ворот.

Через 4 минуты момент для гола имел "шахтеровский" Траоре. Нападающий Шахтера получил мяч в штрафном, быстро развернулся и мощно пробил. Однако и в этом случае мяч пролетел над воротами.

Дважды в одну реку – войдешь

В начале второй половины игры на поле у Шахтера появился Марлос, заменивший Тете. Почти сразу полузащитник Шахтера мог сравнять счет. Марлос пробил из пределов штрафного, однако голкипер накрыл мяч.

Момент у Марлоса засвидетельствовал настроение Шахтера отыграться. Также следует обратить внимание, что Шериф начал прижиматься к собственным воротам и не был таким настойчивым в отборе.

Казалось, что Шахтер перехватывает нить игры: за 10 минут у "горняков" было несколько полумоментов, которые не воплотили в гол. И убийственная реализация этого вечера была у соперника, который пользовался детскими ошибками.

На 62 минуте Шериф забил второй гол в матче. Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. И это точно не о Шахтер, который пропустил идентичный гол. Криштиану исполнил отличный навес в штрафной на Янсане, который ударом головой отправил мяч в ворота – 2:0.

Видео голу Янсане

В конце матча Шахтер пошел ва-банк и довольно быстро мог быть наказан. Четверо футболистов Шерифа выбежали в контратаку против двух защитников Шахтера. Момент завершился ударом Кастаньеда в руки Пятову.

Как Шахтер ни старался отыграться – Шериф выстоял и удержал преимущество. Молдавский клуб одержал дебютную победу на групповом этапе Лиги чемпионов в истории своей страны. Также первую личную победу в Лиге чемпионов имеет и Юрий Вернидуб.

Шериф – Шахтер видеообзор