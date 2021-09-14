Шахтер против Шерифа с украинским козырем в рукаве Вернидубом: анонс матча Лиги чемпионов

Шериф 15 сентября будет принимать Шахтер в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Все самое главное перед поединком группы D читайте на Спорт24.

Шериф – Шахтер: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Тирасполь, "Шериф";

Когда: среда, 15 сентября, 19:45;

Трансляция: MEGOGO.

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Вернидуб – джокер Шерифа

Шахтеру будет крайне сложно победить Шериф в Молдове. Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба стала настоящей сенсацией квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Тирасполя неожиданно выкинул из еврокубкового турнира загребское Динамо.

По итогам двух матчей – 0:3 в пользу команды из Молдовы. Вернидуб воплотил свою мечту в реальность. Теперь его футболисты будут выкладываться не только на 100 процентов, но и на 1 000, чтобы продолжить триумфальное выступление уже в групповом раунде.

Юрий Вернидуб очень хорошо знаком с игрой украинских клубов. Специалист с 2011 года работал с луганской Зарей. Клуб играл под руководством наставника на протяжении 8 лет и дошел до финала Кубка Украины-2015/2016, где уступил как раз Шахтеру (0:2).

Шахтер попытается продолжить победный путь в Лиге чемпионов

Статистика Вернидуба в роли тренера против Шахтера составляет – 3 победы, одна ничья и 19 поражений.

Донецкий клуб стартует в группе с выездного поединка. Шериф – один из наименее известных клубов в группе D, если сравнивать его с Интером или Реалом.

В стартовом поединке Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на Манора Соломона. Все из-за национального праздника в Израиле. Футболист не может есть, пить или работать в течение 15 – 16 сентября.

На своем пути в еврокубках донецкий клуб уже ранее одолел французское Монако. "Горняки" вырвали победу в квалификации Лиги чемпионов у французов с суммарным счетом 3:2. Для Шахтера этот выход в группу европейского турнира является уже пятым подряд и 16-м в целом. Поэтому опыт может помочь футболистам из Донецка.

История противостояний

Шахтер и Шериф четыре раза встречались на одном футбольном поле, дважды это случалось в Лиге чемпионов. Последний раз команды играли между собой 17 января 2019 года в Кубке Содружества. Та встреча завершилась разгромной победой клуба из Молдовы (0:4).

А вот в Лиге чемпионов Шахтер праздновал одну победу со счетом (2:0) и расписал "сухую" ничью (0:0). Если брать общую статистику, то больше побед у Шерифа – две. В то же время у дончан только одна.

Какой прогноз на матч дают букмекеры

Букмекеры компании Favbet отдают предпочтение в этой встрече "горнякам". На победу Шахтера можно сделать ставку с коэффициентом 1,85. Победа Шерифа оценена хуже – 4,70. Интересно, что команда Вернидуба играет дома, но эксперты верят в победу этого клуба значительно меньше.

Не исключено, что команды распишут между собой ничью – 3,60. Это первый тур, поэтому каждый клуб не будет рвать темп сразу со стартового матча.

Скорее всего, что футболисты Шахтера и Шерифа порадуют своих болельщиков голами – 1,88. Однако на минимальные победы команд стоят лучшие коэффициенты: успех молдавского клуба 1:0 – 5,70, триумф "горняков" со счетом 0:1 – 3,40.

Кто может стать автором гола?