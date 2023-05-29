Украинский голкипер стал героем финала Кубка Молдовы и принес команде трофей: видео

Шериф одержал победу в финале Кубка Молдовы. Бывший клуб Юрия Вернидуба победил в серии пенальти Бельцу.

Команды расписали нулевую мировую, потому победителя Кубка Молдовы определяли в послематчевой серии пенальти. В тот решающий момент вовремя режим лидера включил украинский вратарь Шерифа Максим Коваль, пишет 24 Канал.

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Шериф – победитель Кубка Молдовы

Коваль парировал два удара соперника. Зато его Шериф промахнулся с 11 метров только однажды. В итоге – 6:7, победа в серии пенальти по клубу украинского голкипера, ставшего героем финала.



Шериф – победитель Кубка Молдовы / Фото из клубного инстаграмма

Видео церемонии рождения Шерифа

Шериф в сезоне-2022/2023 оформил золотой дубль, ставший для команды уже девятым. Клуб Коваля стал чемпионом Молдавии.