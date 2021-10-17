Шелестюк ярко вернулся на ринг, мощно нокаутировав соперника

Тарас Шелестюк впервые за два года провел официальный бой. Украинский боксер нокаутировал 40-летнего Эрнесто Эспану.

Вышел и победил

Тарас Шелестюк защитил свое звание непобедимого боксера. Украинец два года не выходил на ринг, но это не помешало боксеру победить.

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Шелестюк завершил бой досрочно. Боксер из Украины доминировал на ринге на протяжении всего боя. Но Эрнесто Эспана сломался от мощных атак соперника лишь в 10-м раунде. Судья остановил избиение Эспаны после пушечных атак украинца. Эспана уже едва стоял на ногах.

Шелестюк победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Тарас выиграл свой 19-й бой на профессиональном ринге.

Последний раз Шелестюк выходил на ринг в январе 2020 года, когда в США по единогласному решению судей победил аргентинца Луиса Альберто Верона.

Недавно украинский боксер подписал соглашение с промоутерской компанией Probellum. Шелестюк заверил, что хочет больше чемпионских поединков, хотя бы три в год.

Соперник Шелестюка сменил чуть ли не в последний момент. Его оппонентом должен был стать 22-летний Рикардо Салас из Мексики.