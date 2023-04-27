Следом за Бернли: Шеффилд Юнайтед стал второй командой, которая вышла в АПЛ
Команда Пола Хекинботтома одолела Вест Бромвич и гарантировала себе возвращение в элитный дивизион чемпионата Англии. "Клинки" вылетели из АПЛ в 2021 году.
Шеффилд Юнайтед идет на повышение
Во втором дивизионе чемпионате Англии близится к завершению основная стадия турнира. По регламенту первые два места напрямую выйдут в АПЛ, пишет 24 канал.
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Первой такой командой стал Бернли. Команда под руководством Венсана Компани вернулась в элиту всего за сезон. А за два тура до финиша стал известен второй клуб, который получит повышение в классе.
Им стал Шеффилд Юнайтед. Клинки опережали третий Лутон на четыре балла, но имели игру в запасе против Вест Бромвича. "Дрозды" в свою очередь претендуют на место в топ-6, что даст право побороться за третью путевку в АПЛ.
Тем не менее, подопечные Хекинботтома без особых проблем преодолели ВБА, забив два гола после перерыва. Это позволило Шеффилду гарантировать себе второе место.
Путь Шеффилд Юнайтед к возвращению в АПЛ
"Клинки" вылетели из АПЛ в 2021 году, после чего заменили Славишу Йокановича на Пола Хекинботтома. В прошлом сезоне команда заняла 5 место в Чемпионшипе, но в плей-офф уступила Ноттингем Форест.
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За свою историю Шеффилд Юнайтед выигрывал чемпионат Англии только раз – только в 1898 году. Кроме того, на счету "клинков" четыре Кубка Англии, но все они были выиграны до 1925 года.
Третья путевка в АПЛ определится не раньше конца мая. Команды, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за повышение. Среди этого квартета точно будут Лутон и Миддлсбро, тогда как на последние два места претендуют 9 команд.
Турнирная таблица Чемпионшипа за два тура до финиша:
- БЕРНЛИ – 95
- ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД – 85 (1 матч в запасе)
- Лутон – 78
- Мидлсбро – 74
- Ковентри – 66
- Сандерленд – 65
- Миллуолл – 65
- Блэкберн – 65
- Вест Бромвич – 63
- Престон – 63
- Норвич – 62
- Суонси – 62
- Уотфорд – 59