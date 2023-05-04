Футболисты Минаю получат премиальные за несправедливое поражение от Шахтера

В среду, 3 мая, Шахтер минимально обыграл Минай со счётом 1:0. Мог финальный свисток зафиксировать мировую 1:1, если бы не грубая ошибка главного арбитра матча Николая Балакина.

Судья отменил "чистый" гол Миная в компенсированное время до первого тайма. На повторе было ясно видно, что мяч полностью пересек линию ворот после удара Немчанинова. Однако арбитр решил иначе и украл гол у гостей.

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Шаран: Это комплимент для всех нас

Поединок так и окончился победой Шахтера 1:0. После матча пресс-служба Миная иронически отреагировала финальный результат встречи.

Однако игру футболистов Минаю отметил не только главный тренер команды Владимир Шаран, но и руководство клуба. По словам наставника "лис", команда получит за такое поражение, за которое не стыдно, премиальные от президента клуба.

Также Владимир Шаран заинтриговал каким-то моментом перед началом матча. Но пока не стал раскрывать все детали, а лишь анонсировал, что об этом узнают в конце сезона-2022/2023.

Ну, если президент клуба сказал, что за поражение будут премиальные – это комплимент для всех нас. То, что Валерий Иванович решил отблагодарить нас за поражение – это свидетельство того, что он увидел, что есть характер и что ребята сражались. Несмотря на то, что было перед игрой. Я об этом не буду сейчас говорить, но в конце чемпионата расскажу,

– заявил Шаран.

Отметим, что до этого горького поражения минайцы не знали вкуса поражений уже три матча подряд. Подопечные Шарана обыграли Кривбасс (1:0) и сыграли вничью с Вересом и Металлистом 1925 года (дважды по 1:1). Последний раз проигрывали 8 апреля в выездном поединке против Динамо 2:0.

Минай продолжает идти в зоне плей-офф на вылет, занимая 13 место. В активе закарпатского клуба 23 балла. Шахтер с 59 очками захватывает единоличное лидерство в УПЛ. Преимущество "горняков" над вторым Днепр-1 составляет 5 пунктов.