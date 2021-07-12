Приятное разочарование: экс-тренер клуба УПЛ позлорадствовал над сборной России на Евро-2020
Источник:FanDay
Бывший тренер Александрии Владимир Шаран поделился своим мнением о чемпионате Европы-2020, который завершился 11 июля. Многолетний наставник Александрии поиронизировал над россиянами.
Владимир Шаран не только порадовался раннему вылету команды Станислава Черчесова с турнира, но и обратил внимание на проблемы сборной Украины.
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"Сборная России для меня стала самым большим разочарованием. Причем, приятным. Настолько много пиара было у нее перед ЧЕ, что аж зашкаливало. Нынешняя Россия – настолько слабая команда, что даже и речи быть не может. Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И, самое главное, что у россиян нет выхода из кризиса", – заявил он.
Также бывший игрок киевского Динамо поразмышлял и об украинской сборной:
У нас нет таких топ-футболистов, как у других сборных. Коллективные действия эпизодически проводили неплохо. К сожалению, у нас мало игроков, способных достигать высоких результатов. Если нет в команде исполнителей, способных индивидуально решить исход поединков, то, в первую очередь, нужно правильно сыграть в обороне. И хотелось бы больше агрессии в атаке.
Россия уволила главного тренера после провала на Евро
- Сборная России по футболу 8 июля осталась без главного тренера. Контракт со Станиславом Черчесовым решили расторгнуть.
- Официальной причины почему с Черчесовым расторгли контракт – не озвучено. Вполне вероятно, что это сделано из-за провального выступления команды на Евро-2020. Россияне дважды были разгромлены (проиграли Бельгии 3:0, а в Дании – 4:1) и заняли последнее место в группе.