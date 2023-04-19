Шапаренко возвращается к тренировкам в Динамо после ужасной травмы в Лиге Европы: видео
Источник:инстаграмм Николая Шапаренко
Киевское Динамо получит солидное усиление по ходу второго круга УПЛ-2022/2023. На футбольное поле возвращается Николай Шапаренко.
24-летний полузащитник наконец-то сможет помочь Динамо в текущем сезоне. Последний раз Николай Шапаренко выходил на футбольное поле еще 8 сентября 2022 года, когда как раз получил травму в матче лиги Европы против турецкого Фенербахче.
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Возвращение лидера
В том поединке Шапаренко провел 68 минут и был заменен из-за повреждений. Динамо же проиграло Фенербахче 2:1. Медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв крестообразной связки колена.
В сезоне-2022/2023 до травмы Шапаренко успел провести 18 поединков, в которых отличился 2 ассистами.
Сам футболист 18 апреля распространил в своей инстаграмме видео всего пути своего возвращения на футбольное поле.
История возвращения Шапаренко: смотрите видео
По информации ПроФутбол Digital, Шапаренко вернется к индивидуальным тренировкам в Динамо уже через 7 дней Об общей группе речь пока не идет. Николаю нужно набрать сначала тренировочный тонус.
Интересно, что еще в середине марта анонс возвращения Николая на поле сделал известный комментатор Виктор Вацко.
- Контракт Шапаренко со столичным клубом рассчитан до конца сентября 2025 года. До травмы Николай был одним из лидеров бело-синих на футбольном поле.
- Напомним, что в структуре Динамо полузащитник выступает с 2015 года, когда перебрался еще тогда в Динамо-2, а уже в 2018 присоединился к главной команде киевлян.